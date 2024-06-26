تنفيذي كفر الشيخ يكرم أسرة السكرتير العام الراحل

كرم المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددًا من المتميزين فى مختلف القطاعات خلال إنعقاد المجلس، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، تقديرًا لهم ولتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لتحسين الأداء العام، وتحفيزهم على الإبداع والإبتكار، وتحسين مستوى الأداء فى مختلف الإدارات الحكومية بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور سامح العزب، مدير الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ، والعميد مصطفي شوقى، المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان شباب كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم تكريم عدد من المتميزين فى مختلف القطاعات والإدارات الحكومية بالمحافظة، حيث تم تكريم أسرة الراحل اللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، وتسلمها عنهم اللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة.

محافظ كفر الشيخ يكرم الحاصلة على الميدالية البرونزية فى بطولة مراكش الدولية

كما كرم المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، اللاعبة سهيلة طه الصعيدى، الحاصلة على الميدالية البرونزية فى بطولة مراكش الدولية لألعاب القوى البارالمبى بدولة المغرب، ومركز أول على مستوى جمهورية مصر العربية، والشيماء عباس محمد خطاب، الفائزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة مكاتب الخدمة الإجتماعية المدرسية النموذجية، والطالبة صفاء رضا سعد أحمد، الفائزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الملتقى الفكرى للطلاب الموهوبين للمرحلة الثانوية، مؤكداً حرص المحافظة علي تكريم أبنائها المتميزين في جميع المجالات.

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