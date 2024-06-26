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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تريزيجيه يعلن اعتذاره عن المشاركة في أولمبياد باريس 2024

تريزيجيه
تريزيجيه
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اعتذر النجم المصرى محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق لاعب طرابزون سبور التركي، عن عدم المشاركة مع منتخب مصر الأوليمبى، فى أولمبياد باريس 2024. 
ووجه النجم المصرى رساله للمنتخب الأوليمبي، قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد رفض ناديه وجوده معهم لمشاركتهم في الدوري الأوروبي.
ونشر تريزيجية صوره له بقميص المنتخب الوطنى، وعلق عليها قائلاً: "سعيد لمنخب مصر الأوليمبى فى أولمبياد باريس".
وأضاف: "سعيد بثقة الجهاز الفني للمنتخب، وكنت أتمنى المشاركة في هذا المحفل الكبير وتمثيل منتخب بلدي".

وكان نادي طرابزون التركي، قد اعلن في بيان رسمي، عدم مشاركة تريزيجية في أولمبياد باريس، على الرغم من رغبة اللاعب فى المشاركة، وذلك بسبب مشاركة الفريق في بطولة "اليوروباليج"، التي ستبدأ في نفس الشهر.


 

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