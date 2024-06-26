تنفيذي كفر الشيخ يوافق على تخصيص أرض لإقامة مستشفى للحروق

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، علي عدد من القرارات المهمة والخدمية، للصالح العام ولصالح المواطنين، وذلك خلال الإجتماع الذي ترأسه، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، لمناقشة عدد من الموضوعات والقرارات الخدمية والتنموية، والذى عقد بقاعة الإجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، والعميد مصطفى شوقى، المستشار العسكرى لمحافظة كفر الشيخ، واللواء دكتور سامح العزب، مدير الإدارة العامة لمرور كفر الشيخ، والدكتورة أمانى شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان شباب كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

إقامة مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بكفرالشيخ

حيث وافق المجلس التنفيذى لمحافظة كفرالشيخ ، على تخصيص مساحة (سبعة أفدنة وثلاثة قراريط) بواقع 30000م2 تقريبًا بزراعة كفر دفريه – مزرعة القرضا لإقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة بكفرالشيخ عليها على أن تكون الحدود والأبعاد وفقًا للكروكى والإحداثيات المعتمدة.

كما وافق المجلس التنفيذى على تخصيص مساحة 59110م2 بناحية قرية البنا – مركز الحامول، لإقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة عليها والموضحة الحدود والمعالم، وفقًا للكروكى والإحداثيات المعتمدة.

ووافق تنفيذى كفرالشيخ على تخصيص قطعة أرض مساحتها 900م2 أملاك دولة، والمحصورة بين رافد الطريق الدولى وطريق برج البرلس، لإقامة مستشفى لعلاج الحروق عليها لصالح مديرية الشئون الصحية للصالح العام.

كما وافق المجلس على، تغيير اسم معهد عبدالوهاب غانم الدينى الإبتدائي، الكائن بعزبة إبراهيم غانم التابع لمركز سيدى سالم، إلى اسم الدكتور إبراهيم غانم.

كما وافق تنفيذى المحافظة تخصيص قطعة الأرض، البالغ مساحتها 22 قيراط االكائنة بزمام جمعية النصر الزراعية قرية 17 منطقة المنصور مركز الحامول، وذلك لإقامة معهد دينى أزهرى عليها للصالح العام.

كما وافق المجلس على تخصيص مساحة 30.10م2 جراج الوحدة المحلية بالبكاتوش أملاك دولة، لتوسعة مكتب البريد ولخدمة أهالى القرية وللصالح العام.

وفي سياق متصل، وافق المجلس التنفيذى على تعديل قرار التخصيص رقم 466 لسنة 2007 ،بضم ثلاثة أمتار من المساحة المجاورة لمركز شباب سنديون ووفقًا للمحضر الإنضمامى بين الوحدة المحلية لسنديون وشركة المياه والصرف الصحى والخاص بنقل خط مياه الشرب بقطر 1.5 بوصة ،وهو خط مياه يقع بقطعة الأرض المراد إضافتها لمركز شباب سنديون ،على أن يتم تحويله لمسار آخر خارج نطاق مركز الشباب على نفقة مركز شباب سنديون للصالح العام.

كما وافق تنفيذى المحافظة على الترخيص بحق انتفاع بالمبنى من الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، إلى هيئة البريد المصرية محدد المدة قابلة للتجديد وفقاً للقانون مع استيفاء كل الإجراءات القانونية لذلك.

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