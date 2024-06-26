وكيل تعليم بني سويف يكرم 35 طالبا لحصولهم على الشهادة الدولية "سيسكو"

كرم هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، 35 طالبا وطالبة لحصولهم على الشهادة الدولية سيسكو في علوم الحاسب الآلي في مجال الحاسبات والمعلومات والمعتمدة من أكاديمية سيسكو بمركز التطوير التكنولوجي، وذلك بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية، محمد رمضان مدير عام التعليم العام ، ماجد أبو سيف مدير مركز التطوير التكنولوجي، وأشرف أبو الليل مدير التعليم الاعدادي .

ياتي ذلك في إطار حرصه على تكريم الموهوبين والمبدعين في كل المجالات وتشجيعهم على مواصلة التفوق .

وقدم وكيل الوزارة التهنئة للطلاب المتميزين والمبدعين، مؤكدًا على أهمية التسلح بالعلم ومواكبة التطور التكنولوجي الذي تشهده البلاد بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030 ولا سيما في محور بناء الإنسان المصري وخلق جيل قادر على الابتكار والإبداع ومواجهة التحديات متمنيا لهم مزيدا من التفوق والنجاح.

واضاف ماجد أبو سيف مدير مركز التطوير التكنولوجي بأن وزارة التربية والتعليم منحت مركز التطوير التكنولوجي ترخيصا بإجراء عمل الإختبارات الدولية وحصول المعلمين والطلاب على الشهادات الدولية داخل المحافظة بالمجان في مجالات الشبكات والأمن السيبراني وحماية المعلومات .

وتم تكريم الطلاب الذين حصلوا على أعلى الدرجات وتوجيه الشكر للأستاذ رافت كامل والأستاذة ولاء مصطفى المنسق العام لأكاديمية سيسكو بالمحافظة.

FB_IMG_1719404409093

FB_IMG_1719404426162

FB_IMG_1719404398946