ضبط سيدة بثت مقاطع فيديو خادشة للحياء بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الإجتماعى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لا سيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدة) ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الإجتماعى بهدف تحقيق نسب مشاهدة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان بالإسكندرية، وبحوزتها (هاتف محمول "وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.