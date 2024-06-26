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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط سيدة بثت مقاطع فيديو خادشة للحياء بالإسكندرية

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الإجتماعى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لا سيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدة) ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الإجتماعى بهدف تحقيق نسب مشاهدة لتحقيق أرباح غير مشروعة. 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان بالإسكندرية، وبحوزتها (هاتف محمول "وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها). 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء تطبيقات التواصل الاجتماعى لحماية الآداب بقطاع الشرطة