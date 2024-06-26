بنك الإمارات دبي الوطني مصر يصدر تقريره السنوي الأول للاستدامة

أصدر بنك الإمارات دبي الوطني - مصر تقريره السنوي الأول للاستدامة عن الفترة من يناير 2021 إلى ديسمبر 2023، تأكيداً للأهمية التي يوليها البنك لتحقيق الاستدامة والإفصاح عن المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية التي يقوم بتطبيقها، وذلك في إطار استراتيجية البنك للاستدامة.

وقد تم إعداد التقرير وفقاً للمعايير العالمية الجديدة لمبادرة الإفصاح العالمية (GRI) ، ومحاسبة الاستدامة (SASB) ومبادئ إطار إعداد التقارير المتكامل(IR)، وتوافقاً مع رؤية مصر 2030، والميثاق العالمي للأمم المتحدة UNGC، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة SDGs ، مما يسهم في تعزيز مكانة البنك الرائدة في القطاع المصرفي المصري، وترسيخ ثقافة الاستدامة.

ويعكس التقرير استراتيجية البنك في المجال البيئي والمجتمعي والحوكمي (ESG)، عبر مختلف العمليات البنكية، وتماشياً مع الخطوات المتسارعة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، والتي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام تلبية لاحتياجات كل الأطراف المعنية من عملاء ومستثمرين وغيرهم، بالإضافة إلى التعامل مع المخاطر المحتملة.

عمرو الشافعي: ترسيخ مكانة البنك في القطاع المصرفي وتحقيق معدلات نمو متسارعة يأتي بالتوازي مع تحقيق مبادئ الاستدامة

وتعليقًا على إصدار التقرير، صرح عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر: "نحن علي يقين أن ترسيخ مكانة البنك في القطاع المصرفي وتحقيق معدلات نمو متسارعة يأتي بالتوازي مع تحقيق مبادئ الاستدامة، والتي أصبحت بالفعل أحد المحاور الأساسية في الاستراتيجية الخاصة ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، كما نؤمن بأهيمة خلق تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

أمجد دومه: إستراتيجيتنا للاستدامة تعتمد على أربعة محاور رئيسية

ومن ناحيته علق د. أمجد دومه، رئيس قطاع الاستراتيجيات والاستدامة ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر،قائلاً: "تعتمد استراتيجيتنا للاستدامة على أربعة محاور: الربح المقترن بهدف، العمليات المسؤولة، الثقافة المدفوعة بالتأثير، والحوكمة مع التركيز علي الاستدامة، وبناءً عليها فقد قمنا بدمج الاستدامة في الاستراتيجية الخاصة بالبنك، ووضع خطة عمل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وفي سبيل تحقيق ذلك، أنشأ البنك إدارة متخصصة في الاستدامة والتمويل المستدام، ونحن اليوم فخورون بإصدار أول تقرير للاستدامة يؤكد التزامنا بشفافية الإفصاح ووضع آلية للمتابعة بهدف خلق أثر وقيمة مستدامة لكل أصحاب المصلحة، سواء من المساهمين والعملاء والمجتمع والعاملين".

إنطلاقاً من الصعيد البيئي، أطلق بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، برنامج تمويل مشروعات الألواح الشمسية، بقدرة تصل إلى 1500 كيلووات شهريًا، وعلي الصعيد ذاته، كثف البنك من إجراءات خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الطاقة النظيفة بمقراته، من خلال برنامج إدارة النفايات وإعادة تدويرها للمقر الرئيسي، والإضاءة المركزية، واستخدام أنظمة تكييفVRF الذي يوفر الكهرباء بنسبة 40% تقريبًا، وتقليل استهلاك الورق بنسبة 20%، وإعادة تدوير أكثر من 17 طن من الورق.

كما قام البنك بتوقيع بروتوكول تعاون مع برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والذي يعكس التعاون الاستراتيجي مع جهاز شئون البيئة المصري التابع لوزارة البيئة، بهدف تشجيع الشركات المصنعة الصغيرة والمتوسطة، على الاستخدام الأمثل للموارد وخفض الانبعاثات الكربونية.

وفيما يخص صعيد الاستدامة المجتمعية، يُظهر تقرير الاستدامة لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، التزامًا قويًا بالمسؤولية المجتمعية، وتحقيق مبادئ التنوع والمساواة في بيئة العمل، وخلق المزيد من فرص العمل في السوق المصري.

وإيمانا من البنك بأهمية دور الشباب، زاد عدد الموظفين من الشباب ليشغل 37% من الوظائف، فيما تشغل المرأة 43% من إجمالي قوة العمل بالبنك خلال عام 2023.

ويهدف البنك إلى تمكين المرأة إيمانا منه بأهمية الاستثمار في المجتمعات المحلية، ودعم السيدات الأكثر احتياجا، وتوفير فرص ذات دخل ثابت ومستمر لتحسين جودة حياتهم وتطوير مهاراتهم.

ومثال على ذلك، الشراكة مع ButtonUp، لإطلاق عدد من المبادرات لدعم وتمكين سيدات عزبة خير الله، والتي شملت مشروع "Sewing The Seeds"، والذى استهدف بناء قدرات 100 سيدة من سيدات العزبة، وتدريبهن على الخياطة والتطريز، وتمكينهم من الانضمام لسوق العمل، بالإضافة إلى مشروع Taprootلبناء قدرات 180 سيدة وشاب في عزبة خير الله، لإنتاج وتسويق منتجات صديقة للبيئة عالية الجودة، وتم عرض تلك المنتجات ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، والذي استضافته مدينة شرم الشيخ عام 2022.

كما يلتزم البنك بتقديم خدمات مصرفية شاملة لجميع فئات المجتمع، حيث قام البنك بتحديث وتطوير البرامج المصرفية المقدمة للشباب، وإطلاق العديد من المبادرات الداعمة للشباب، كما يحرص البنك على دعم الأشخاص ذوي الهمم، ويشمل ذلك توفير منتجات وخدمات مخصصة تلبي احتياجاتهم الخاصة، كالتكنولوجيا المساعدة، ومعاملات بلغة برايل، والموظفين المدربين على لغة الإشارة، وآداب التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد أصدر البنك باقة "عزم" التي تضم مصاريف ورسوم مُخفضة للمنتجات البنكية. كما شهد البنك زيادة ملحوظة في دعم المشاريع الصغيرة، حيث ارتفع عدد عملاء التمويل متناهي الصغر بنسبة 22% في عام 2023.

وعلى صعيد الحوكمة، يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني - مصر بسياسة قوية وثابتة تُشكل أساسًا لإلتزامه بالمساءلة والشفافية وخلق القيمة بشكل مستمر، ويؤمن البنك بأن الحوكمة الفعالة هي عنصر حيوي يدفع نحو النمو المسؤول والنجاح على المدى الطويل، ويتميز البنك بسياسة حوكمة مخصصة تعمل على غرس قيم ومبادئ الحوكمة بين المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين وأصحاب المصلحة. وبفضل التزامه الراسخ بأهمية تطبيق معايير الاستدامة بمختلف أنواعها، تمكن بنك الإمارات دبي الوطني - مصر من تحقيق نتائج اقتصادية قوية في عام 2023، حيث ارتفع صافي الربح إلى 3.23 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق.

ويُعد تقرير الاستدامة الأول لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر وثيقة هامة تُلخص الالتزام بمبادئ الاستدامة على جميع المستويات، على مدار ثلاث سنوات، وفقا لأعلى المعايير الدولية لضمان دقة وشفافية المعلومات المُقدمة في التقرير، وتؤكد تبنيه لهذا المفهوم فـي ثقافته المؤسسية واستراتيجية العمـل التي ينتهجها البنك في جميع نشاطاته.