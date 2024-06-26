محافظ مطروح: استمرار التدفق السياحى من عدد من الدول الأجنبية

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، استمرار التدفق السياحى من عدد من الدول الأجنبية عبر طيران الشارتر بمطاري مرسى مطروح والعلمين.

محافظ مطروح: استقبلنا 80 رحلة طيران شارتر منذ بداية الموسم السياحي

وأوضح المحافظ أن مطروح تشهد حالة من الرواج والنشاط السياحي سواء من السياحة الداخلية أو السياحة الخارجية وخاصة مع استمرار توافد رحلات طائرات الشارتر أسبوعيا والتي بلغت 80 طائرة شارتر حتى الآن منها 72 رحلة شارتر بمطار مرسى مطروح الدولي وعدد 8 رحلات شارتر بمطار العلمين بيانها كالتالى : 30 رحلة قادمة من دولة ايطاليا، و 12 رحلة من دولة سلوفاكيا و 19 رحلة من دولة التشيك و 7 رحلات من دولة صريبا وكذلك 4 رحلات من بولندا بمطار مرسى مطروح و7 رحلات شارتر قادمة من دولة التشيك ، ورحلة قادمة من دولة بيلا روسيا بمطار العلمين، وذلك منذ بداية موسم رحلات الشارتر 2024 في مايو الماضي، مضيفا أن مطار مرسى مطروح الدولي استقبل أمس الثلاثاء، 7 رحلات طيران شارتر قادمة من دولة ايطاليا.

وأضاف محافظ مطروح أنه تم استقبال 80 رحلة طيران شارتر من عدد من الدول الأجنبية بمطارى مرسي مطروح والعلمين من بداية الموسم فى مايو الماضى حتى الآن.

سياحة مطروح: نستقبل السياح الأجانب بالورود والترحاب

وأوضح محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة انه يتم استقبال رحلات الطيران السياحية القادمة والترحيب بالسائحين، وتوزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة والبروشورات الدعائية وكروت البوستال بمشاركة مكتب هيئة تنشيط السياحة ومكتب وزارة السياحة بالمحافظة والتي توضح أهم معالم المحافظة السياحية.

استمرار التدفق السياحى من عدد من الدول الأجنبية على مطروح

IMG-20240626-WA0008

IMG-20240626-WA0009

IMG-20240626-WA0005

IMG-20240626-WA0006

IMG-20240626-WA0007