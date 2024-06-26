تأجيل نظر دعوى تطالب بإخلاء سبيل سما المصري لـ3 أغسطس

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر دعوى تطالب بإخلاء سبيل سما المصري، بعدما نفّذت الطاعنة 3 أحكام قضائية، أبرزها إدانتها بالتعدي على قيم أسرية ومجتمعية، لجلسة 3 أغسطس المقبل لإعادة المرافعة.

وكان محامي سما المصري تقدّم بطلب إلى محكمة القضاء الإداري بإخلاء سبيلها، بعدما نفّذت الطاعنة 3 أحكام قضائية أبرزها إدانتها بالتعدي على قيم أسرية ومجتمعية، وسب وقذف.

وذكر المحامي، أن موكلته نفذت 3 أحكام قضائية منها حكم بالحبس سنتين في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة، والصادر بجلسة 7 سبتمبر 2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، وعوقبت حضوريًا بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.