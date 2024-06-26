أون لاين.. مياه الأقصر تشارك في اجتماع "القابضة" لبرنامج الصرف الصحي المتكامل

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، في اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لبرنامج خدمات الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية فى صعيد مصر، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

لقاء عبر الفيديو كونفرانس

وحضرت شركة مياه الشرب بالأقصر، ووحدة المشروع برئاسة اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، في فعاليات الاجتماع عن طريق الفيديو كونفرس، بمشاركة وحدة المشروع من الشركة القابضة المهندس عزت الصياد وأعضاء الوحدة، وإستشارى المشروع إينويا.

وتم خلال الاجتماع، عرض ملخص تقييم مؤشرات خطة تحسين الأداء بالشركة، وعرض ملخص موقف الأعمال لمشروع الصرف الصحى المتكامل ببعض القرى الريفية، مع متابعة وحدة المشروع بشركة مياه الأقصر، بعمل تقارير أسبوعية بالموقف التنفيذى للمشروعات، وأوصى الاجتماع بضرورة المتابعة الدقيقة للأعمال بالمشروعات القائمة.

اجتماع لمتابعة نسب التنفيذ

وفي وقت سابق، كان اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، قد ترأس اجتماع مشروع البنك الأفريقى للصرف الصحى المتكامل لقرى الريف المصري، بحضور مسئولى وزارة الإسكان، والمستشار القانونى، ومسئولي الشركة المنفذة، ومسئولى PMU، ووحدة المشروع، والقطاع المالى، لمناقشة العقود ومعدلات التنفيذ ونسب الإنجاز الميدانى للمشروع.

لقاء شعبي للتعريف بالمشروع

كما عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، لقاء شعبى بقرية أصفون لمشروع "صرف صحى قرى الريف المصرى بمحافظة الأقصر"، بتمويل بنك التنمية الافريقى، وذلك فى إطار الأعمال الجارى تنفيذها للمشروع على أرض الواقع.

وحضر اللقاء، الدكتورة عزة شلبى استشاري المشروع، والدكتورة أمانى محمد المدني مدير عام العلاقات العامة والتوعية بشركة مياه الأقصر، وإدارة المشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ممثل عن وحدة تنفيذ المشروع.

وتناول اللقاء عرضا تقديميا عن المشروع ومكوناته فنياً حيث يضم قرى مركزى إسنا والطود، وشمل اللقاء الشعبى 5 قرى (الغريرة - طفنيس - اصفون - توماس حلفا3)، وتمت مناقشة مدى تأثيره على الحفاظ على صحة وبيئة المواطنين بتلك القرى، حيث يتكون المشروع من محطات معالجة وشبكات انحدار ومحطات رفع رئيسية وفرعية، كما تم الاستماع لعدد من الأسئلة التى طرحها المواطنين، وتم الإجابة عنها.

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