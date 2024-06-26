الخارجية الأردنية: الاحتلال نفذ عدوانا غاشما على مدار 264 يوما في غزة

قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدوانا غاشما على مدار 264 يوما دمر المنشآت والمدارس ومناطق متفرقة بقطاع غزة، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وأضاف وزير الخارجية الأردني أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد كارثية وأن 96% من السكان يعانون أوضاعا لا يمكن قبولها، متابعا أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول المساعدات الغذائية والأدوية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح وزير الخارجية الأردني أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بغزة في انتهاك واضح للقوانين الدولية والمواثيق الأممية، كما يستخدم التجويع سلاحا ويدمر البنية التحتية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال يشن حربا أخرى في الضفة الغربية بتوسيع الاستيطان والاعتداء على الأماكن المقدسة.

وأوضح أنه لا بديل عن حل الدولتين ويجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية لتعزيز السلام بالمنطقة.