السيطرة على حريق محدود في مدرسة ببنها

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق محدود شب في مدرسة ابن خلدون الابتدائية المشتركة في مدينة بنها، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد اندلاع حريق محدود في بعض الكراكيب والمخلفات داخل المدرسة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية وجرى الدفع بسيارات الإطفاء، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.