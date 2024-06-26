محمد يوسف: "حظيت بدعم كبير من هند صبري وإياد نصار في مفترق طرق"

5 حلقات ظهر خلالها الفنان محمد يوسف الشهير بـ "أزوز" ضمن أحداث مسلسل "مفترق طرق" وكان لظهوره تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالإضافة إلى الإشادات النقدية والجماهيرية التي حصل عليها العمل مما جعله يحتل المرتبة الأولي ضمن الأعلى مشاهدة على منصة شاهد خلال 48 ساعة من بداية عرضه وحتى الآن، وظهرت العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بعد مشهد جمعه بنقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي ضمن أحداث المسلسل.

عن ترشيحه للمشاركة في هذا العمل قال "كان ذلك من خلال المخرج أحمد خالد موسى وهي المرة الأولى التي نتعاون فيها سويًا، وكنت سعيدا بهذا الترشيح، خاصة وأنه دور مختلف تمامًا عن أي دور قدمه من قبل"، مشيرًا أنه تعجب في بداية الأمر من ترشحه لشخصية "وحيد" الذي يجسده في المسلسل وهو رجل يتعرض ابنه للاختطاف وخلال رحلة البحث عن ابنه المختطف يتعرض للكثير من المواقف والأحداث التي تقلب حياته رأسًا على عقب، خاصة بعد تدخل الإعلام في حياته الشخصية وتنتحر زوجته، وخلال الأحداث يدخل في صراع كبير مع مذيع مشهور ويقدم الدور الفنان "أشرف زكي"، لكن إشادة أحمد خالد موسى وهند صبري وإياد نصار بإدائه جعلته يشعر بسعادة كبيرة، مضيفًا "أحمد الله أنني كنت على قدر من المسؤولية".

وأعتبر يوسف أن عرض مسلسل "مفترق طرق" بعد "الحشاشين" أمرا إيجابيا بالنسبة له قائلا" دور "وحيد" مختلف تماماً عن دور"صهبان" في "الحشاشين"، وإن كنت انتهيت من تصوير "مفترق طرق" قبل "الحشاشين" بفترة طويلة، ولكن شخصية وحيد تركيبة تحمل الكثير من النقلات الحادة والتي تأخذ الشخصية إلى الحد الأقصى من الحزن والحد الأقصى من الغضب، وهو ما أعجبني بشدة في الدور".

وعبر عن سعادته البالغة بمشاركته لفريق عمل يجمع عدد كبير من الأسماء القوية قائلاً:"ظهوري كضيف شرف في 5 حلقات في المسلسل غمرني بالسعادة، خاصة مع ممثلين أعتز كثيرًا بوجودي بينهم مثل إياد نصار وهند صبري، وجومانا مراد وماجد المصري ودكتور أشرف زكي، بالإضافة إلى هدى المفتي وعلي الطيب وبتول حداد، بالإضافة إلي إنهم على المستوى الإنساني رائعين، ولن أنسى الدعم الذي حظيت به من المخرج أحمد خالد موسى وإياد نصار وهند صبري، لذلك فأنا سعيد لمشاركتي في هذا العمل وسط هذه النخبة".

وأشار يوسف إلى أنه صور مشاهده بالكامل في أبو ظبي، فيما عدا مشهدا واحدا فقط تم تصويره في مصر، مشيرًا أن المسلسل أخذ الكثير من الوقت في التصوير لإنه من المسلسلات التي تدور في إطار القصص المتصلة المنفصلة، فالأحداث كلها تدور من خلال مكتب محاماة يحل عدد من القضايا وكل قضية تدور أحداثها خلال عدد معين من الحلقات.

مسلسل "مفترق طرق" مقتبس عن المسلسل الأمريكي The Good Wife والذي بدأ عرضه عام 2009 واستمر حتى عام 2016 لمدة 7 مواسم، وصدر منه 3 نسخ باللغات الكورية واليابانية والهندية، وهو من تأليف شريف بدر الدين ووائل حمدي، وإخراج أحمد خالد موسى ومحمد يحيى.