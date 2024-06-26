مدينة مطروح تحذر المصطافين من السباحة في الشواطئ المفتوحة

حذرت رئاسة مجلس مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم الأربعاء، رواد الشواطئ بعدم ممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة بالأُبيض وأم الرخم وعجيبة؛ لعدم استقرار حالة البحر مع ارتفاع الأمواج وشدة التيارات ووجود سحب في البحر.

وناشدت رئاسة مجلس المدينة الجميع الاستجابة بعدم نزول البحر بتلك الشواطئ؛ تفاديا لتعرض حياة رواد الشواطئ للخطر.

رئيس مدينة مرسى مطروح: يشدد بعدم ممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة

وأعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، عن عدم ممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة، ويمكن لضيوف المدينة السباحة والاستمتاع بنزول البحر في العديد من الشواطئ الآمنة بنطاق المدينة التي يتوافر فيها كافة الخدمات وهي روميل - البنست - النخيل - بحيرة كليوباترا - الليدو - مطروح العام - الغرام - مينا حشيش - علم الروم.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح عدم نزول البحر في المزارات في كليوباترا والغرام وهي للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة، مشددًا على الالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ التي تتابع الحالة العامة يومياً وتوجه التحذيرات للمصطافين والزائرين بجميع الشواطئ، حفاظا على أرواح الجميع .

رئيس مدينة مرسى مطروح: يشدد على الالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ

ووجه جاب الله لرؤساء الشواطئ والشباب المنتفع من موسم الصيف بضرورة منع رواد الشواطئ من السباحة والالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ بالمتابعة الميدانية علي البحر للحفاظ على أرواح ضيوفنا وأهالينا بالمدينة، مشيرًا أننا غير مسئولين تماماً عن نزول رواد الشواطئ البحر وممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة التي لا يوجد بها خدمات او مسئولون للشواطئ بمدينة مرسي مطروح ونتمني لضيوف المدينة لكم قضاء وقت ممتع.

ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني وبيانات خبراء الأرصاد الجوية لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ من نزول البحر في حالة عدم الاستقرار ووجود نوات من حملات للتوعية بالصفحة الرسمية لمجلس المدينة وصفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.