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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسبب انفجار اسطوانة غاز.. الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل مطعم بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شب حريق هائل في أحد المطاعم بمنطقة مساكن الزراعة بمركز طامية بمحافظة الفيوم، نتيجة انفجار أسطوانة غاز بسبب الحرارة الشديدة. 
 وأتت النيران على محتويات المطعم، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد النيران دون وقوع إصابات.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بلاغا من مأمور قسم شرطة طامية يفيد ورود بلاغ  لشرطة النجدة يفيد باندلاع حريق بأحد المطاعم بمنطقة مساكن الزراعة وسط مركز طامية، نتيجة انفجار أسطوانة غاز بداخله بسبب الحرارة الشديدة.

وانتقلت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية والأجهزة المعنية لموقع الحادث، حيث سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وتم منع امتداده للمحلات المجاورة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وانحصرت الخسائر في كونها مادية فقط بمحتويات المطعم .
وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحريق. 

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