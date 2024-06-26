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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 296 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية مكثفة بالمنوفية

جانب من الحملات التموينية
جانب من الحملات التموينية
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صرح المحاسب أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أنه تم تنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة، لمراقبة السلع منتهية الصلاحية ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

 أسفرت الحملات عن تحرير 296 محضرا تموينيا بمراكز ومدن وقرى المحافظة خلال يومين، وتنوعت المحاضر بين 174 محضر مخالفات مخابز و122 محضر مخالفات أسواق تتعلق بنقص الوزن، وعدم الالتزام بالمواصفات، وبيع بأسعار زائدة، وعدم الإعلان عن الأسعار. 

ومن أبرز المحاضر تحرير محضرين جنح الباجور ضد أصحاب مخازن لحيازتهم طن ونصف ملح و4 أطنان زيت مجهول المصدر، وأربعة محاضر جنح سرس الليان ضد أصحاب محلات جزارة ومخبز ومطعم، لعدم الإعلان عن الأسعار بهدف التربح.

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية بالتعاون مع الوحدات المحلية وقطاعات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين لضمان توافر السلع الأساسية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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