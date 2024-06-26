على طريقة عمرو دياب.. جاستن تيمبرليك يصفع معجبًا حاول لمس ذراعه

الأربعاء 26/يونيو/2024 - 02:35 م

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على المطرب الشهير جاستن تيمبرليك بعد صفعه أحد المعجبين عندما حاول مد يده ولمس ذراعه أثناء حفل موسيقي، وهو ما أعاد للأذهان واقعة صفعة عمرو دياب لأحد معجبيه.

كان جاستن تيمبرليك تيمبرليك يؤدي حفلًا في تامبا بولاية فلوريدا في 14 يونيو الجاري عندما وقع الحادث، وتم القبض عليه من قبل أحد المعجبين وهو يسجل العرض.

وعندما صعد المغني جاستن تيمبرليك، إلى الحاجز أمام حشد من الناس، مد يده أحد المعجبين وبدا وكأنه يحاول لمس سترته.

وعندما شعر تيمبرليك بشيء يلمسه، نظر إلى الأسفل قبل أن يتملكه الغضب بشكل واضح وصفع يد المعجب بقوة بينما تدخل الأمن أيضًا للمساعدة.

وسارع المعجبون إلى التعليق حيث أجاب أحدهم: "إنه حمار مثل أي مشهور آخر. لا تريد أن يتم لمسك، ابق بعيدًا عن الحشود. هو يعرف".

بينما رد معجب ثالث: “لماذا هذا الغضب؟؟ لقد اختار أن يقترب منهم جميعًا؟ "

لكن آخرين دافعوا عن المطرب بتعليق آخر: "لماذا تحاولين لمس شخص ما دون إذنه؟".

وفي الوقت نفسه، هذه ليست اللقطات الوحيدة من العرض التي أثارت جدلًا هذا الأسبوع بالنسبة للنجم.

رد فريق تيمبرليك على لقطات للمغني تم تداولها على نطاق واسع في أعقاب اعتقاله أثناء قيادته وهو مخمور الأسبوع الماضي.

وفي الأيام التي أعقبت اعتقاله، انتشرت لقطات لتيمبرليك بين الجمهور في عرض خلال جولته الحالية.

يذكر أن المطرب عمرو دياب الشهير بـ"الهضبة" صفع أحد معجبيه بعد أن جذبه لالتقاط صورة معه، وهو الأمر الذي موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.