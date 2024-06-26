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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مصطفى بكري: البلاد تحتاج للاصطفاف الوطني والحكمة للخروج من الأزمات الراهنة

مصطفى بكري
مصطفى بكري
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جدد النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب العهد بالوقوف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة التحديات التي تواجه مصر من الداخل والخارج 
وقال بكري في كلمته امام مجلس النواب اليوم في ذكري ثورة الثلاثين من يونيو إن القائد الذي انتصر لإرادة الشعب في ٣٠ يونيو قادر علي مواجهة الأزمات التي تواجه البلاد في الفتره الراهنه ، طالما كان هناك مخلصون الي جواره  .

 وقال بكري إذا كان الشعب المصري يعاني من العديد من الأزمات إلا أن الرئيس قطعا لن يترك هذه الأزمات دون حل مؤكدا  أن البلاد تحتاج الي الاصطفاف الوطني والحكمة للخروج من الأزمات الراهنة.
وحيا مصطفي بكري القوات المسلحه في انحيازها للشعب وثورته الخالده وانقاذ البلاد من الفوضي والمخاطر.
 

مصطفى بكري الاصطفاف الوطنى