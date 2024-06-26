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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جوميز يمنح لاعب الزمالك راحة من تدريبات اليوم.. وبرنامج تأهيلي للمصابين

جوميز
جوميز
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء.
ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غداً الخميس في السادسة والنصف مساءً، على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة.
وفي نفس الوقت سيخوض اللاعبون المصابون تدريبات تأهيلية في مقر النادي مساء اليوم في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لهم لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

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