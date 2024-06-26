جبالي يرفع أعمال الجلسة العامة للنواب لأجل غير مسمى

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، بدون تحديد موعد لإعادة الانعقاد.

وكان مجلس النواب وافق نهائيا علي تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية، والمرافعات المدنية والتجارية خلال جلسته المنعقدة اليوم، كما ألقى رئيس مجلس النواب "كلمة" بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة ٣٠، أكد خلالها أنه بعد أيام معدودة تهل علينا ذكرى غالية على قلب كل مصري، ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو ؛ تلك الثورة التي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن.



وقال جبالى إن ثورة الثلاثين من يونيو قد غيرت مجرى التاريخ المصري الحديث، وخلقت مسارًا جديدًا للعمل الوطني، بعد الإطاحة بحكم جماعة إرهابية، أرادت اختطاف الدولة ومؤسساتها؛ فتحية لهذا الشعب العظيم الذي طالما تحمل تبعات بناء الدولة الحديثة، عن وعي وإدراك منه بأهمية الارتقاء بالدولة، في ظل متغيرات دولية وإقليمية شديدة التعقيد.

وتحية لجيش مصر العظيم ورجال الشرطة البواسل على ما قدموه من واجب وطني ليس بجديد عليهم جميعا.

وقال رئيس مجلس النواب بهذه المناسبة أسمحوا لي أن أتقدم باسمكم وباسمي بخالص التهنئة إلى مصر شعبا وقيادة وحكومة بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو .

حفظ الله مصر ووفق قائدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية؛ لتحقيق خير البلاد والعباد.

وكل عام وشعب مصر العظيم بخير.

