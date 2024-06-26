اجتماع منتظر بين فيفا وريال مدريد بشأن نهائي مونديال 2030

كشفت بعض التقارير الإسبانية، عن اجتماع مرتقب بين جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وفلورنتينو بيريز رئيس نادى ريال مدريد، وذلك بشأن استضافة نهائى كأس العالم 2030.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن الاتحاد الدولى "فيفا"، يبحث عن إقامة نهائي كأس العالم 2030 على ملعب "سانتياجو برنابيو"، لأهميته التاريخية فى إسبانيا التى تشارك البرتغال والمغرب فى استضافة المونديال.

ويواجهة "فيفا" عقبة فى استخدام "سانتياجو بيرنابيو"، والتى تتمثل في صعوبة تخلي ريال مدريد الإسبانى عن ملعبه لفترة طويلة، وقد تصل لنحو 3 أشهر من أجل التجهيزات الخاصة بتنظيم المونديال.

ومن المتوقع ان يشهد الاجتماع بين مسؤولي الفيفا ونظرائهم في ريال مدريد، الحديث عن تفاصيل استضافة ملعبه لنهائي مونديال 2030 مثلما حدث في نسخة 1982، والأرباح التي سيجنيها النادي الملكى من كأس العالم للأندية 2025 .

وستشهد خزينة ريال مدريد انتعاشة كبيرة من وراء إقامة نهائي كأس العالم على ملعب سانتياجو برنابيو، لكنه يستفيد أيضا من بعض العروض الفنية والحفلات التي تقام عليه فى تلك الفترة.

وسوف يتم اللقاء بين فيفا وريال مدريد، أثناء تواجد بيريز في باريس، لحضور حفل الذكرى 120 لتأسيس الفيفا من أجل محاولة إقناعه بالموافقة على الأمر.