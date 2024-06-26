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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صور.. انعقاد برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات الفيوم

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج
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انطلقت فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات الفيوم اليوم الأربعاء، حيث عقد اللقاء بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر الشريف،وذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وبحضور الدكتور عبد المنعم مختار عبد الرحمن الأستاذ المتفرغ بكلية الدعوة الإسلامية، والدكتور محمود الشيمي مدير المديرية، والشيخ يحى محمد مدير الدعوة ،ومديري الإدارات الفرعية،وعدد من الأئمة.
وفي كلمته أكد الدكتور عبد المنعم مختار الأستاذ المتفرغ بكلية الدعوة الإسلامية أن هذه الدورات التي تعقدها الوزارة تثقل من ثقافة الإمام وتفتح له الأفق الذي يستطيع من خلاله تصحيح المفاهيم الخاطئة والحفاظ على الشباب من سموم الفكر المنحرف فكريا وسلوكيا.
وفي كلمته أكد الدكتور محمود الشيمي مدير المديرية أهمية البناء الفكري والثقافي للإمام، موضحا أهمية العلوم في بناء العقل وتثقيف الفرد، وان التفكير فريضة إسلامية، وعلاقة الفكر بالذكر وصيانة كل منهما للآخر، وأن هذه اللقاءات مثمرة وفعالة في إثراء الأئمة والواعظات علميا وثقافيا، وأن الشواهد القرآنية والنبوية تحث على استخدام الأساليب الحكيمة في الدعوة إلى الله تعالى، وفي خلال اللقاء تم عقد مقرأة  للسادة الأئمة، ومجلس للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

وجاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلاً لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات. 

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