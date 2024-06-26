رفع 300 طن مخلفات صلبة بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا رؤساء المدن اليوم الأربعاء، بالنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض، لتوحيد الجهود للمحافظة على المظهر الحضارى والجمالى للبلاد

وفي هذا السياق تابع الدكتور سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة سمالوط تنفيذ أعمال حملة مكبرة للنظافة ببعض قرى وأحياء المدينة، حيث تم رفع 300 طن مخلفات صلبة وقمامة وأتربة ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي الشرقي.

وأضاف رئيس المركز، أنه تقرر تنفيذ خطة متكاملة لمباشرة أعمال حملات نظافة مكبرة بنطاق القري علي مستوي المركز.

والجدير بالذكر أن هذه الحملات تم تنفيذها في اطار خطة تم اعتمادها حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق المركز.

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