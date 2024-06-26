ads
الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع 300 طن مخلفات صلبة بالمنيا

رفع 300 طن مخلفات
رفع 300 طن مخلفات صلبة وقمامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا رؤساء المدن اليوم الأربعاء، بالنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض، لتوحيد الجهود للمحافظة على المظهر الحضارى والجمالى للبلاد

وفي هذا السياق تابع الدكتور سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة سمالوط تنفيذ أعمال حملة مكبرة للنظافة ببعض قرى وأحياء المدينة، حيث تم رفع 300 طن مخلفات صلبة وقمامة وأتربة ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي الشرقي. 

وأضاف رئيس المركز، أنه تقرر تنفيذ خطة متكاملة لمباشرة أعمال حملات نظافة مكبرة بنطاق القري علي مستوي المركز.

والجدير بالذكر أن هذه الحملات تم تنفيذها في اطار خطة تم اعتمادها حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق المركز.

449041682_958790679589890_9167773723523539881_n
449041682_958790679589890_9167773723523539881_n
449061214_958790452923246_3625346081446987885_n
449061214_958790452923246_3625346081446987885_n
449210530_958788476256777_283052093270614898_n
449210530_958788476256777_283052093270614898_n
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المخلفات الصلبة حملات نظافة مكبرة رفع 300 طن مخلفات سمالوط منظومة المخلفات الصلبة