قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن نظام كييف يمارس الإبادة الجماعية بحق شعبه، ولا يهتم بمصالح الشعب الأوكراني ولا بمصير البلاد.

وقالت زاخاروفا في كلمتها -أمام المؤتمر الصحفي الاسبوعى بموسكو- "نظام كييف ورعاته يعتبرون جميع سكان شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول أهدافا عسكرية لهم"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وأضافت أنه ستتم معاقبة كل العسكريين الأوكرانيين الذين شاركوا فى ارتكاب جرائم بحق العسكريين والمدنيين الروس،لافتة إلى أن نظام كييف يسعى لإظهار استعداده للغرب لإرسال المزيد من الأوكرانيين إلى ساحة القتال.

وأشارت إلى أن الدول الغربية اعترفت بأن الفساد انتشر في كييف لسنوات، ولا سيما خلال إبرام صفقات شراء الأسلحة.

وأوضحت أن الشعب الأوكراني سيضطر إلى سداد ديون ضخمة على مدى عقود بسبب سياسة زيلينسكي، لافتة إلى أن السياسة الأمريكية نجحت في نشر الفوضى بكل مكان.

