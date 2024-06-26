محافظ بني سويف يوجه بتذليل معوقات استخراج تصريح خدمة أرض زراعية لأحد مواطني إهناسيا

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسؤولى الوحدة المحلية والتخطيط العمراني بالمحافظة ، بسرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع مكتب المستشار العسكري للمحافظة، للبت في طلب أحد المواطنين، الخاص بالحصول على تصريح خدمة أرض زراعية بقرية براوة التابعة لمركز اهناسيا .

جاء ذلك خلال لقائه بالمواطنين واستعراض الحلول المُمكنة لعدد من المشكلات والشكاوى ، في حضور الجهات المُختصة لسرعة الاتفاق وتنفيذ الحلول وتذليل المعوقات.

ناقش المحافظ مع المواطن والمسؤولين التنفيذيين تفاصيل المشكلة والتي تتعلق بأكثر من جهة، بسبب موقع الأرض الزراعية الخاصة به بقرية براوة، حيث قام كل مسؤول تنفيذي باستعراض المعوقات والحلول المُمكنة للشكوى في إطار القانون

حضر اللقاء ناصر سيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا،المهندس رامي رجب مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، ومسؤولو الإدارة الهندسة بالوحدة المحلية.