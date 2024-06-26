جلسة مزاج وليلة حمراء.. كواليس العثور على جثة فتاة بالدقي

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة في واقعة العثور علي جثة فتاة في حالة تعفن داخل شقة سكنية بدائرة القسم، أن المتوفاة لفظت أنفاسها الأخيرة خلال جلسة كيف وممارسة الرذيلة الشاذة رفقة صديقها، والذي فر هاربا قبل ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية.

تلقي المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة ترتدي ملابس داخلية فقط وفي حالة تعفن، وبتفريغ الكاميرات بمحيط العقار، والتي رصدت دخول شاب إلي العقار وتبين تردده على الفتاة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف بوجود علاقة غير شرعية مع الفتاة، وأنها لفظت أنفاسها الأخيرة خلال جلسة كيف وخلال ممارسة الرذيلة بطريقة شاذة معه فقام بترك الشقة والهروب خوفا من المساءلة القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.