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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توريد 609 آلاف طن قمح لمواقع التخزين بمحافظة الشرقية

توريد القمح
توريد القمح
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أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح، و تحقيق الأمن الغذائي المصري، كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده حتي اليوم من الأقماح بلغ 609 آلاف طن و 497 كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة. 

أشارت إلي أنه يجب على أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسئولين عن إدارتها تدبير احتياجاتهم من الاقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية، ضرورة التأكيد على تبخير الأجولة الجوت  قبل استخدامها، كذلك أدوات التخزين والتأكد من عدم وجود إصابة حشرية.

الاستراتيجية الأمن الغذائي المصري التموين والتجارة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب