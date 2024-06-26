"المركزي لمتبقيات المبيدات" يشارك في تنفيذ الدبلومة المهنية الثانية في مجال سلامة الغذاء

أعلنت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، قيام المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بالمشاركة في بدء البرنامج التدريبي لمتخصصين في مجال سلامة الأغذية تحت عنوان "الكشف عن الميكروبات في المياه والأغذية" بمقر المعمل.

ويأتي ذلك ضمن الدبلومة المهنية الدولية لسلامة الغذاء والجودة والتي تقدمها شركة أهدو بالتعاون مع المعمل، حيث تعد هذه المشاركة الثانية للمعمل في تنفيذ دبلومة مهنية متخصصة، ويأتي ذلك في ضوء التعاون مع القطاع الخاص في العمل الأكاديمي والتدريبي.

ومن المقرر أن يستمرهذا البرنامج على مدار عدة أيام خلال أربعة أسابيع، ويحتوي البرنامج التدريبي على مجموعة من الموضوعات الهامة ومن أهمها مسببات الأمراض الغذائية، تقنيات وطرق الكشف عن مسببات الأمراض الغذائية، طرق التعقيم وإعداد و تقدير كفاءة البيئات، إجراءات مراقبة الجودة الداخلية، الكشف عن الممرضات باستخدام تقنية الـPCR.

ومن المقرر أن يشمل التدريب توضيح دور الجهات المسئولة عن الدور الرقابي في مجال سلامة الغذاء من صادرات أو واردات. وتفقد المتدربون في اليوم الأول أقسام المعمل المختلفة والتعرف على أحدث الأجهزة المستخدمة في تحاليل سلامة الغذاء.

ومن جانبها قالت الدكتورة كريمان دياب المدير التنفيذي لاكاديمية مركز البحوث الزراعية للتدريب والتنمية البشرية والشهادات المهنية ان الاكاديمية تقوم بتنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية والمحلية للتأهيل لسوق العمل، كما تقوم الاكاديمية بتنظيم دورات تدريبية لكل التخصصات داخل مركز البحوث الزراعية.

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