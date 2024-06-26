بالصور.. احتفالية لتكريم مدير وعظ الأقصر الأزهرية لبلوغه سن التقاعد القانونية

شهد الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الأربعاء، فعاليات حفل تكريم الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام وعظ الأقصر للدعوة والإعلام الديني، وذلك بمناسبة بلوغه سن التقاعد القانونية، وذلك بمقر منطقة وعظ الأقصر الأزهرية.

حضر الاحتفالية، كل من الشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان مدير عام العلوم الشرعية والعربية بالمنطقة، والشيخ محمود السيد محمد بسيوني مدير عام وعظ الأقصر السابق، والدكتور على عمر مدير الإدارات بأوقاف الأقصر، ولفيف من رجال الوعظ والتعليم الأزهري، وأئمة الأوقاف، فى لفتة طيبة تعبيراً عن قيم الوفاء والعرفان بالجميل لكل من أخلص خلال مسيرة عمله الوظيفية وتقديراً لمسيرة المُحتفى به في رحلة عطاءه الطويلة.

تقديم الشكر لمدير وعظ الأقصر بعد تقاعده

وقدم علماء المنصة كلمات الشكر والتقدير ورسائل التهنئة والمباركة إلى الشيخ عمر خليل، وأكدوا أن هذا الحفل تكريم للعلم والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء.

وأشار العلماء في كلماتهم إلى أن الدعوة إلى الله من أشرف الرسالات وهي رسالة وليست وظيفة؛ وأن الشيخ عمر قد تحرر اليوم من قيود الوظيفة العامة وآن له أن يمارس دعوته الحرة خالصة لوجه الله الكريم، مؤكدين أن جهود الشيخ أبو خليل الدعوية يشهد بها القاصي والداني ودماثة أخلاقه، نسأل الله له دوام الصحة والعافية وحياة اجتماعية وأسرية موفقة.

من جانبه، أعرب الشيخ عمر سيد أبو خليل عن امتنانه بهذا التكريم وعن شكره لكل مشاعر الود والصدق والوفاء التي لمسها من الجميع والتحية والتقدير للإمام الأكبر، الذي جعلنا نحن المنتسبين للأزهر نشعر بالفخر والمكانة العالمية التي نستحقها ودعا شباب الوعظ إلى ضرورة استكمال مسيرة العمل الدعوي بكل جهد وإخلاص.

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