قلق دولي من انهيار إنتاج الأفيون الأفغاني

أعرب خبراء الأمم المتحدة المتخصصون في المخدرات عن قلقهم من أن انهيار إنتاج الأفيون في أفغانستان سوف يعزز الطلب على المنتجات البديلة الجديدة الخطرة حول العالم.

وحذّر مكتب الأمم المتحدة، المعنيُّ بالمخدرات والجريمة في فيينا، اليوم الأربعاء، بالأخص من بديل الهيروين الصناعي، المسمى نيتازين، الذي أدى بالفعل إلى وفيات في عدد من الدول الأوروبية.

وفي 2022، منعت طالبان زراعة الخشخاش المنوّم الذي يجري الحصول منه على مادة الأفيون الخام، في أفغانستان. ونتيجة لذلك، تراجع إنتاج الأفيون في العالم بنسبة 74 في المائة، العام الماضي؛ أي أقل من ألفيْ طن، وفق تقرير المخدرات العالمي، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة، المعنيّ بالمخدرات والجريمة.

وفي حين أن السوق لم تشهد أي اختناق في الإمدادات، حذّر توماس بيتشمان، الخبير بمكتب الأمم المتحدة، من أن «النقص قادم، وحينها ستحدث المشكلة».

وأفاد التقرير بأنه في حال عدم إمداد المتعاطين للهيروين باستعدادات طبية بديلة، في ضوء حدوث عجز، يمكن أن يلجأوا إلى مخدرات بديلة صناعية وغير قانونية، مثل النترات أو الفينتانيل. ولهذه المواد أثر أقوى من الهيروين، ومن ثم فهي تمثل خطراً أعلى نتيجة الجرعة الزائدة المميتة.