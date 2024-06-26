"لا تتخيلوا سعادتي بلقائكم".. كاظم الساهر يوجه رسالة لجمهوره في مصر

وصل المطرب العراقي كاظم الساهر، إلى القاهرة اليوم الأربعاء، استعدادا لإحياء حفل يوم الجمعة المقبلة، وذلك بعد غياب دام عامين عن محبيه في مصر، ويأتي هذا الحفل كجزء من جولة القيصر العالمية للترويج عن ألبومه الجديد "مع الحب" الذي أُطلق في فبراير الماضي احتفالاً بعيد الحب.

ويأتي الحفل بعد عامين من آخر حفل أحياه كاظم الساهر في مصر، الذي أُقيم بدار الأوبرا المصرية بعد غياب امتد لـ14 عاما.

وأعرب الساهر عن سعادته البالغة بلقاء جمهوره المصري مجددًا، حيث وجه رسالة إلى جمهوره في مصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وقال: "ملتقانا قريبًا في مصر أم الدنيا في موقع الحفل الجديد، لا تتخيلوا سعادتي بلقائكم هناك".

كاظم الساهر يلتقي بجمهوره الجمعة القادمة

يقام حفل الفنان العراقي كاظم الساهر الجمعة المقبلة في القاهرة.

وأعلنت الشركة المنظمة عن نقل مكان الحفل لتيسير دخول الجمهور بشكل سلس وبدون معوقات، وذلك لاستيعاب أكبر عدد من جمهور ومحبي القيصر.

ألبوم كاظم الساهر الجديد يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.