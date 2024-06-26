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الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 5 قضايا غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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اتخذت وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال عدد من  العناصر الإجرامية، وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال أسبوع من ضبط 5 قضايا غسيل أموال بقيمة مالية تقرب من 200 مليون جنيه.

مجال الإتجار فى المواد المخدرة بغسل الأموال 200 مليون جنيه