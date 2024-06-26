ضبط 5 قضايا غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه

اتخذت وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية، وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.



وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال أسبوع من ضبط 5 قضايا غسيل أموال بقيمة مالية تقرب من 200 مليون جنيه.