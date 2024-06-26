يضغط على الذهب.. ارتفاع الدولار قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع

ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية، لليوم الثاني على التوالي، ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته منذ 7 أسابيع، الأمر الذي زاد من الضغط السلبي على مستويات الذهب خلال تداولات اليوم.

أفاد تحليل جولد بليون الصادر اليوم ، أنه ساهمت تصريحات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس، في دعم مستويات الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة مما ساهم في دفع أسعار الذهب هذا الصباح إلى المزيد من الهبوط، ولكن تبقى تداولات الذهب فوق المستوى 2300 دولار للأونصة وهو المستوى الرئيسي حالياً.



كررت عضوة البنك الفيدرالي ميشيل بومان، يوم الثلاثاء، وجهة نظرها بأن إبقاء سعر الفائدة ثابتا "لبعض الوقت" سيكون على الأرجح كافيا للسيطرة على التضخم، لكنها كررت أيضًا استعدادها لرفع تكاليف الاقتراض إذا لزم الأمر.



وفي الوقت نفسه صرحت عضوة البنك ليزا كوك أنه "في مرحلة ما" سيكون الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة.

في سياق متصل ، انخفض سعر أونصة الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي وذلك في ظل تماسك مستويات الدولار الأمريكي بعد تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي يوم أمس التي أشارت إلى رغبة البنك لبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.