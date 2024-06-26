رئيس جامعة قناة السويس يوجه بسرعة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عمداء ووكلاء الكليات بسرعة إعلان النتائج، والانتهاء مبكرًا من نتائج طلاب السنوات النهائية؛ لسرعة تجهيز الأوراق والتقديم للخدمة العسكرية، على أن تكون جميع النتائج متاحة إلكترونيًا عبر برنامج ابن الهيثم لجميع الطلاب، مشيراً إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023-2024 تنتهي غداً الخميس الموافق 27 يونيو بجميع الكليات عدا كليتي طب الأسنان والصيدلة.

جاء ذلك أثناء ترأس الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس لمجلس شئون التعليم والطلاب بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبمشاركة وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومديري عموم القطاع.

كما تابع "مندور" سير العمل بالإدارة المركزية لشئون التعليم والطلاب، وذلك للاطمئنان على سير عملية مراجعة وإعلان النتائج، مؤكداً على ضرورة تواجد كامل لفريق العمل بالإدارة.

واستمع رئيس الجامعة لتقرير مفصل حول النتائج التي تم الانتهاء منها واعتمادها حيث تم اعتماد نتائج الفرقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، كما تم اعتماد نتائج البرامج الجديدة بكلية التجارة (برنامج FMI المستوى الأول والثاني والثالث - برنامج CH المستوى الأول والثاني - برنامج BIS المستوى الثاني والثالث).

كما تم اعتماد وإعلان نتيجة الدفعة الأولى من خريجي البرامج المميزة بكلية التجارة بجامعة قناة السويس، حيث جاءت النسبة العامة للنجاح بكل برنامج كالتالي:

برنامج نظم المعلومات الأعمال 86.13 % ، وببرنامج الأسواق والمنشآت المالية 89.3%، وبرنامج شعبة اللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة 76.4%، بينما تم الإعلان عن نتيجة المستوى الثالث بكلية التربية الرياضية.

وأثنى رئيس الجامعة، على الأداء المتميز للنواب وعمداء ووكلاء الكليات في إدارة العملية الامتحانية، مطالباً بسرعة الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة لإعلان باقي النتائج قريبًا، موجهاً الشكر لجميع العاملين بالإدارة المركزية لشئون التعليم الطلاب على جهودهم المتميزة في مراجعة النتائج واعتمادها.

وتناول المجلس عرض لخطط التدريب الصيفي للطلاب حيث أكد "مندور" أن الجامعة أعدت برنامج تدريبي متميز الطلاب، كما طالب رئيس الجامعة ضرورة توجيه الطلاب للمشاركة في الدورات التي يقدمها المركز الجامعي للتطوير المهني ومعهد ITI بالجامعة، مشيراً إلى أن برنامج الأنشطة الطلابية ملئ بالأنشطة المتميزة التي تدعم مواهب الطلاب في كافة المجالات.