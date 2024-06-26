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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

616 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي بالغربية تخصص في تصنيع العقاقير المخدرة

ضربة أمنية حاسمة
ضربة أمنية حاسمة
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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة بالغربية، تخصص نشاطه فى تصنيع العقاقير المخدرة وترويجها وتُقدر قيمة المواد المخدرة بحوالى 616 مليون جنيه. 

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية المتواليةً لمصنعى ومتجرى المواد المخدرة، وإدراكاً من  وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع، وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان. 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام تشكيل عصابى شديد الخطورة يضم (3  عناصر إجرامية)، بتصنيع وترويج الأقراص المخدرة على عملائهم بنطاق محافظة الغربية. 
       
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم ( كمية لمسحوق بودرة الترامادول المخدر وزنت 600 كيلو جرام – 4 ملايين قرص مخدر – 11580 قرص مؤثر  841 أمبول مخدر – عدد من المعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والإتجار بها. 
  
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (616 مليون جنيه تقريباً).


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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