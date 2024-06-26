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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق عقار سكني بالزمالك

أرشيفيه
أرشيفيه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة على حريق نشب بالطابق الأخير بعقار سكني بمنطقة الزمالك دائرة قسم شرطة قصر النيل دون وقوع إصابات.

حريق عقار سكني بالزمالك

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بنشوب حريق بالطابق الأخير بعقار سكني بمنطقة الزمالك بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء وسلم هيدوليكي وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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