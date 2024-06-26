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الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تيسيرا على المواطنين.. وزارة الداخلية تفتتح عددا من أقسام الجوازات بالمحافظات

افتتاح اقسام الجوازات
افتتاح اقسام الجوازات
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قامت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالبدء فى التشغيل الفعلى لأقسام جوازات (العجوزة ثان  – السنبلاوين – دسوق - الشيخ زايد) لتلبية واستيعاب إحتياجات المواطنين المترددين عليهم.   
    
وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، واستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

السنبلاوين دسوق الشيخ زايد الإدارة العامة للجوازات والهجرة