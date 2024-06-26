تيسيرا على المواطنين.. وزارة الداخلية تفتتح عددا من أقسام الجوازات بالمحافظات

قامت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالبدء فى التشغيل الفعلى لأقسام جوازات (العجوزة ثان – السنبلاوين – دسوق - الشيخ زايد) لتلبية واستيعاب إحتياجات المواطنين المترددين عليهم.



وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، واستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.