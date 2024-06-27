القطاع الصناعي الخاسر الأكبر من انقطاع الكهرباء وإجراءات حكومية لحل الأزمة.. خبراء يقدمون روشتة لتفادي الآثار السلبية للأزمة

في ضوء بحث الحكومة عن حلول لأزمة انقطاع الكهرباء، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الإجراءات والقرارات العاجلة من أجل تخفيف حدة الأزمة التي أصبحت حديث الشارع المصري على مدار الأيام القليلة الماضية، وتوجه رئيس الوزراء باعتذار للشعب المصري عن انقطاع الكهرباء، مشيرا إلى أنه لا توجد أزمة في توليد الطاقة أو نقلها، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في تدبير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء.



رئيس الوزراء

ولفت رئيس الوزراء إلى أن من أبرز أسباب تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء هو تعرض مصر لموجات حرارة غير مسبوقة دفعت المواطنين إلى زيادة استهلاك الكهرباء، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن استمرار تخفيف الأحمال لمدة 3 ساعات يوميًّا هو قرار يسري هذا الأسبوع فقط، مشددا على أن الحكومة تستهدف وقف انقطاع الكهرباء نهائيًّا بنهاية عام 2024.

واتخذت الحكومة قرارات عاجلة، حيث وجه مدبولي، وزارة التنمية المحلية لتطبيق مجموعة من القرارات التي من شأنها خفض استهلاك الكهرباء، وفي مقدمتها غلق المحلات التجارية 10 مساءً بداية من يوليو لترشيد الاستهلاك، كما بعث مدبولي برسالة طمأنة للمواطنين بشأن العودة لنظام انقطاع الكهرباء ساعتين بداية من أول يوليو، ووقف قطع الكهرباء نهائيًّا مع الأسبوع الثالث من يوليو.

وتطرق رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى الحديث عن تكلفة توليد الكهرباء، حيث قال: "نحتاج إلى 1.180 مليار دولار لقضاء صيف بدون انقطاع للكهرباء، وبدأنا تدبير الاحتياجات المالية للتعاقد على شحنات المازوت الجديدة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى وصول أولى شحنات المازوت الجديدة الأسبوع المقبل.



الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي

خبراء: الأزمة تؤثر بشكل كبير على الإنتاج وجذب الاستثمار

وفي هذا الشأن، دعا الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة العمل بكل تركيز من قبل الحكومة والجهات المعنية على حل أزمة الكهرباء في أسرع وقت ممكن لتفادي ما يترتب على ذلك من آثار سلبية، وبخاصة على قطاع الصناعة، كما يدعو لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.

وأضاف "عبد الله" في تصريحاته لـ"البوابة"، إن مصر بالفعل تتعرض لموجات حرارة غير مسبوقة ووصل الارتفاع في درجات الحرارة لمستويات قياسية، ولكن يجب على الحكومة العمل بكل جهد من أجل تجنيب القطاع الصناعي من التأثر بالأزمة قدر الإمكان، لأن ذلك يؤثر على الصناعة بشكل عام من خلال خفض الإنتاج نتيجة لتخفيض ساعات العمل.

وعلى صعيد متصل، قدم المهندس حاتم الرومي، خبير الطاقة، مجموعة من النصائح للمواطنين لتجنب التبعات السلبية لانقطاع الكهرباء، حيث تتسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في إتلاف الأجهزة الكهربائية.

ونصح "الرومي" في تصريحات تليفزيونية، إن انقطاع الكهرباء وعودته مرة أخرى بحمولات عالية "فولت عالي" قد يتسبب في تدمير الأجهزة الكهربائية، لذا الخطوة الأولى عند القطاع الكهرباء هو ضرورة فصل جميع الأجهزة الكهربائية، وانتظار توصيلها عند استقرار التيار الكهربائي مرة أخرى.

كما دعا خبير الطاقة إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك وبخاصة في الأجهزة كثيفة الاستهلاك مثل الثلاجة والتكييف والفرن الكهربائي وغيرها، لذلك يجب عدم تكديس الثلاجة بكميات كبيرة من الأطعمة الخضر والفاكهة، وتشغيل التكييف على فترات متقطعة لتخفيض استهلاك الكهرباء.

نصائح لترشيد استهلاك الطاقة بأجهزة التكييف خلال الصيف

وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء قد أطلق حملة توعية تحت عنوان "دورك هيفرق"، بهدف رفع الوعي وتحفيز السلوك الإيجابي تجاه حماية البيئة والمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

تضمنت الحملة التوعوية منشور بعنوان: "ترشيد استهلاك الطاقة بأجهزة التكييف خلال فصل الصيف"، والذي قدم خلاله مجموعة من النصائح حول ترشيد استهلاك الطاقة بأجهزة التكييف، وبخاصة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة على مدار الأيام الماضية، وفيما يلي أبرز ما جاء في الإنفوجرافيك: