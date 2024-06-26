دعما لذوى الهمم.. تسليم أجهزة تعويضية وسماعات طبية بقرى ونجوع الفيوم

أكدت إحدى جمعيات التحالف الوطني أنه في إطار تقديم خدماتها فى المجال الطبي، لمساعدة أصحاب الهمم غير القادرين ورفع المعاناة عنهم سلمت 1170 جهاز تعويضي وسماعة طبية على مستوى قرى ومراكز محافظة الفيوم .

جاء ذلك فى إطار الدعم المتواصل الذى تقدمه الدولة المصرية إلى ذوي الهمم من أجل توفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والعمل وتأمين الدخل الكافي لهم والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني .

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، انه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعيات التحالف الوطني، مؤكداً توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

وأوضح أن القيادة السياسية تعمل على تحقيق حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدا أننا نشهد فى العصر الحالى طفرة حقوقية غير مسبوقة فى حقوق الإنسان، كما أصبح ذوى الإعاقة شركاء أساسيون فى المجتمع ويستطيعون العيش بإستقلالية، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية وجه بدمج ذوى الإعاقة فى المجتمع وحصولهم على حقهم فى التعليم والصحة.