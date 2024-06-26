الليلة.. ضعف المياه وتخفيف الضغوط عن قرى مركز بني سويف 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف،أنه قد تقرر تخفيف الضغوط وضعف المياه بقرى مركز بني سويف، وذلك لمدة 6 ساعات ، اعتباراً من الساعة 11 مساء اليوم الأربعاء 26 يونية 2024 وحتى الساعة 4 فجر غد الخميس ، نظراً لأعمال الصيانة المقررة بمحطة مياه أبو سليم.

وتتقدم الشركة، في بيان لها اليوم، باعتذارها عن ضعف المياه خلال تلك الفترة، بسبب أعمال الصيانة اللازمة بالمحطة، لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.