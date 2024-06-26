تحقيقات موسعة فى اتهام سيدة وصديقها ومغسل موتى بدفن نجلها دون تصريح بالعياط

فتحت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة حول اتهام سيدة واثنين آخرين، بدفن جثمان نجلها في ظروف غامضة دون تصريح بالدفن بالعياط.

وكلفت بانتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لجثة المتوفي، واعداد تقرير مفصل باسباب الوفاة، وامرت بحبس السيدة والمتهمين الآخرين على ذمة التحقيقات، بعدما استمعت الى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة .

كدمات بجثة الطفل كشفها مغسل الموتى

كشفت التحقيقات، عن أن والدة الطفل المتوفي وعمره عامان تركته، لدى صديق لها بشارع جسر البحر بدائرة المركز قبل دفنه، وذلك لحين عودتها لكنه في أثناء استقلاله "توك توك" سقط الطفل من يديه وتوفى، وحينها هرع الى أحد مغسلي الموتى بالاتفاق مع والدة الطفل بدفنه دون تصريح، وهو ما فعله المغسل والذي وجد آثار كدمات بجثة الطفل، قبل إلقاء القبض عليه وعلى الأم والمتهم الثالث.

والد الطفل يتهم والدته بقتله

البداية ببلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة العياط، من عامل يشتبه فى وفاة نجل شقيقه البالغ من العمر سنتان، ويتهم والدة الطفل بالتسبب في وفاته، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم الى محل البلاغ، وتم ضبط والدة الطفل التى اعترفت بالقيام بدفن نجلها دون تصريح بمساعدة صديق لها ومغسل موتى، والقي القبض عليهم على ذمة التحقيقات.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.