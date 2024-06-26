النصر السعودى يعلن رحيل وليد عبدالله ويبحث عن حارس جديد

أعلن نادى النصر السعودى ، رحيل حارس مرماه وليد عبدالله بشكل رسمي، بعد انتهاء عقده مع الفريق، وعدم رغبة إدارة النادى في التجديد له لفترة قادمه، والبحث عن حارس جديد.

وودع الحساب الرسمي لنادي النصر على موقع التاصل الاجتامعى "إكس"، حارس الفريق بمقطع فيديو له، وعلق عليه، قائلاً: "عاشق.. قائد .. وأكثر، من كل النصراويين شكراً وليد عبدالله".

ويبدو أن نادى النصر، يبحث عن دماء جديده لضخها فى عرينه، وذلك خلال الميركاتو الصيفى الحالى، لأن رحيل عبدالله جاء بعد أسابيع من مغادرة الحارس الآخر الكولومبي دافيد أوسبينا.

وانتقل وليد عبدالله صاحب الـ38 عاما، إلى صفوف النصر في شهر نوفمبر من عام 2017، قادمًا من الشباب، قبل أن يتم تجديد عقده في فبراير 2020.

وخاض عبدالله 80 مباراة مع النصر بمختلف المسابقات، حافظ خلالها على نظافة شباكه 24 مرة، واستقبل 94 هدفًا.

وعانى عبدالله خلال الموسم الماضي من الغياب عن أغلب المباريات، لظروف مختلفة ما بين الإصابة أو الاستبعاد الفني من جانب المدرب البرتغالي لويس كاسترو.