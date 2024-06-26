خبير اقتصادي: الدولة تستهدف زيادة المكون المحلي بالمنتجات المصدرة للخارج

اكد الخبير الاقتصادي محمد البهواشي، ان الدولة تستهدف زيادة المكون المحلي بالمنتجات التي يتم تصديرها للخارج، وذلك في اطار دعم قطاع الإنتاج والاقتصاد بالدولة المصرية وزيادة الصادرات.

واضاف البهواشي في مداخلة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، ان الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة تعمل على التحول بالاقتصاد المصري الى اقتصاد مثالي بكافة القطاعات، مشيرا إلى أن توطين الصناعة وزيادة المكون المصري في المنتجات وتصديرها للخارج يزيد من القيمة الاقتصادية المضافة للاقتصاد المصري.

وتابع البهواشي، ان القيادة السياسية تهدف الوصول بالصادرات المصرية الى 100 مليار دولار والذي كان حلما من قبل ولكن الآن نحن في طريقنا لتحقيقه.