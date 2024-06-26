تعرف على التشكيل النهائي لمجلس إدارة غرفة المطاعم السياحية

أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2024، بتعيين كلا من: هشام وهبة، عمر فتحي، أيمن رؤوف، محمد قرني، بمجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية.

وبذلك يصبح تشكيل مجلس إدارة الغرفة المكون من 12 عضوا بينهم 8 بالانتخاب و4 بالتعيين، هو: ياسر التاجوري، سامح عبد العال، أحمد فايز، اشرف زيدان، برج ليون، عبد المنعم محمد، هشام عبدالله، علي كامل منصور، هشام وهبة، عمر فتحي، أيمن رؤوف، محمد قرني.

وكانت الانتخابات التي أجريت في 25 مايو الماضي، شهدت فوز أغلب الأعضاء بالتزكية، ثم 4 أعضاء بالتعيين، وينتظر أن يعقد المجلس الجديد أول اجتماعاته الأسبوع المقبل برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويتم انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي.