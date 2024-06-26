طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن الاهتمام بمرضى السرطان

وجه النائب سيد حنفي طه طلب إحاطة طبقاً لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، لوزير الصحة والسكان بشأن الاهتمام بملف الصحة ( صحة المواطن وبالأخص أصحاب مرضى السرطان).

وقال النائب سيد حنفى: إنه في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل حكومة جديدة، من ذوى الكفاءات والخبرات وتضمن التكليف الرئاسى 7 محددات رئيسية لعمل الحكومة الجديدة، تتعلق بالحفاظ على الأمن القومي، والإصلاح الاقتصادي، وتطوير الحياة السياسية، وبناء الإنسان المصري، والاهتمام بملفى التعليم والصحة، وتعزيز الوعى الوطنى والثقافي، وتطوير الخطاب الدينى المعتدل، بما يدعم المواطنة والسلام المجتمعي ، أطالب الحكومة ان تضع نصب اعينيها صحة المواطن المصرى وبالاخص أصحاب مرضى السرطان الذين يعانون اشد المعاناه من تكلفة العلاج من جهه وعدم جدوى العلاج في بعض الحالات من جهه أخرى.

واقترح النائب سيد حنفي طه على الحكومة الجديدة ان تشترى جهاز في غاية الأهمية لعلاج المرض اللعين (جهاز سايبرنايف هو تقنية متقدمة للجراحة الإشعاعية غير التوغلية والخالية من أي ألم، والتي توفر دقة بدرجة فرع الملليمتر في علاج السرطان في أي مكان في الجسم)، مضيفاً: أنه لابد من توفير عدد من هذه الأجهزة لتكفى احتياج الانسان المصرى الذى يعانى ويأن من هذا المرض و تقضى عليه كما فعلت ذلك من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى في القضاء على فيرس سي ، مطالباً بإحالة طلب الإحاطة الى اللجنة المختصة لمناقشتة و اعداد مذكرة بشأنة .