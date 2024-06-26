بعد نجاح "القاضية".. مؤدي المهرجانات إسلام شيندي يعقد قرانه

احتفل مؤدي المهرجانات إسلام شيندي بحفل زفافه من فتاة خارج الوسط الفني، بعد 7 أشهر من وفاة والده في نوفمبر من العام الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن مثل إيهاب توفيق، عمر كمال، أمينة، عنبة و آخرين.

إسلام شيندي يغني في مهرجان "القاضية" من فيلم "ولاد رزق 3"

قدم مؤدي المهرجانات اسلام شيندي أغنية "القاضية" من فيلم "ولاد رزق 3" من كلمات: اسلام شيندي وحازم إكس، وألحان اسلام شيندي، وتوزيع موسيقي أحمد توينز، وتوزيع ديجيتال فيرال ويف.

كلمات أغنية "القاضية" الآتي:-

ننحت في الصخر مانتعبش، نعدي البحر مانغرقش، لو كلنا الجو مانشبعش، لو كنت العو مابنخافش، نلعب بالنار مانتلسعش، ملوك الضرب ماترجعش، عن حقنا مانتنازلش، مع الأشبال مانتعاملش، عشان احنا ولاد رزق.

ميتخافش علينا، عشان احنا بيتخاف مننا، هنا أو هنا أو هنا أو هنا، دور مش هتلاقي زينا، أسود الأرض ولينا اسمنا، يالا.

آخر أعمال إسلام شيندي

كانت آخر أعمال اسلام شيندي أغنية مسلسل "العتاولة"، التي كتبها ولحنها وغناها أبطال العمل الذي تم عرضه في رمضان 2024، بمشاركة نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني مثل، أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، نهى عابدين، والتي يقول مطلعها: "لو كلها معلمين فأحنا عتاولة".

كما قام بكتابة وتلحين العديد من الأغاني لفرق الراب والمهرجانات للعديد من الفنانين وأشهرها "المدفعجية".

إيرادات فيلم "ولاد رزق 3"

حقق فيلم "ولاد رزق 3" إيرادات ضخمة منذ عرضه في موسم عيد الأضحى، حيث شارك تركي آل الشيخ متابعيه، الإيرادات عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" وكتب: "أرقام قياسية في فيلم ولاد رزق 3 في 13 يوم أكثر من 12 مليون دولار، صورة مع التحية لمن قال لن يأتي بالمبلغ الذي أنفق عليه، نبقى نتناقش بعد شهرين".

يشارك في بطولة فيلم "ولاد رزق 3" كل من أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، أحمد داود، علي صبحي، و يضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، و النجم كريم عبد العزيز، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.