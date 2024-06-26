العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD تستقبل وفدًا من الغرفة التجارية المصرية البريطانية

استقبلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD وفدًا رفيع المستوى من الغرفة التجارية المصرية البريطانية، ضمّ (30) من ممثلي كبرى الشركات البريطانية الرائدة في مجال البنية التحتية، بالإضافة إلى (10) مرافقين، حيث يأتي ذلك في إطار سلسلة الزيارات والجولات التي تنظمها الشركة لترويج وزيادة الاستثمارات داخل هذا المشروع القومي الضخم.

وكان في استقبال الوفد المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD ، حيث أشاد بعمق العلاقات التاريخية والاقتصادية التي تربط مصر والمملكة المتحدة، وحرص الشركة على تعزيز التعاون مع الشركات البريطانية في مختلف المجالات، خاصةً في مجال البنية التحتية، لما تمثله من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال الزيارة قدم المهندس عباس للوفد عرضًا تقديميا شاملًا عن العاصمة الإدارية الجديدة، تناول فيه رؤيتها الاستراتيجية ومخططاتها المستقبلية، والمشاريع الضخمة الجاري تنفيذها، وفرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات، كما أوضح الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتطوير العاصمة الإدارية الجديدة، وجعلها مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا عالميًا يضاهي أرقى المدن في العالم.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية شاملة في مختلف أنحاء العاصمة الإدارية الجديدة، اطلع خلالها الوفد على سير العمل في مشاريع البنية التحتية الضخمة، وشاهد عن كثب أحدث التقنيات المستخدمة في تنفيذها.

وأعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم الشديد بما شاهدوه من تقدم هائل على أرض الواقع، مؤكدين على رغبة شركاتهم في المشاركة في هذه المشاريع الضخمة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها العاصمة الإدارية الجديدة.

واختتمت زيارة الوفد بعقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات البريطانية ونظرائهم المصريين، تم خلالها مناقشة فرص التعاون المشترك وإمكانيات الاستثمار في مختلف المجالات، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة بين الشركات المصرية والبريطانية، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.

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