تابع حمادة راضي رئيس مدينة الواسطى شمال بني سويف، الجهود المنفذة في القطاعات الحيوية لتحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات العامة بدائرة المركز، ففي قطاع النظافة، تم تنفيذ حملة مكثفة لرفع المخلفات والقمامة بمدينة الواسطى، أسفرت عن نقل كميات من المخلفات والقمامة إلى مصنع إعادة التدوير.

كما تم تجريف الأتربة ورفع تركمات القمامة على جانبي طريق القاهرة/ بني سويف الزراعي نطاق المركز، ومدخل المدينة، وتفريغ الصناديق والحاويات من نقاط التجمع بعدد من الشوارع، بجانب تمهيد الطرق الترابية وجمع المخلفات المنزلية بقرى المركز.

ياتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء المدن والمراكز باستمرار المتابعات الميدانية لكافة القطاعات والإدارات الخدمية، والإشراف على ضبط وإزالة مخالفات البناء، وتكثيف حملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والمناطق السكنية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

في حين تتواصل جهود مواجهة التعديات والبناء المخالف علي الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة في المهد ضمن جهود المركز للتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على كل المخالفين، ففي الوحدة المحلية لقرية قمن العروس تم إزالة حالات تعد على الأرض الزراعية في المهد بكفر أبجيج .

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