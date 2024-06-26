ضبط تروسيكل محمل بطن دقيق مدعم مهرب للسوق السوداء في الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين بندر ثاني، لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية والمرور على المخابز البلدية لضبط المخالفين.

وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر الاتية:ضبط تروسيكل محمل بعدد 20 شيكارة دقيق واحد طن مخصص للمخابز البلدية وتم التحفظ على الدقيق والتريسكل، وتحرير 2 محضر عدم إعلان اسعار، وتحرير 2 محضر شهادة صحية بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

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