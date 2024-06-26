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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير السياحة يستكمل تشكيل مجلس إدارة غرفة الغوص

الغوص
الغوص
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أصدر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، قرار رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٤ باستكمال تشكيل مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وذلك بتعيين كلا من: حامد صلاح عبد الله، وزهير يحيى خير الدين، وحسام ،رجب وإسلام بيومي.  

وبذلك يصبح تشكيل مجلس إدارة الغرفة المكون من 12 عضوا بينهم 8 بالانتخاب و4 بالتعيين، هو: طارق حلمي، وأحمد علي السيد، وطارق البدري، وصابر لطفي، ومصطفى حفني، وعادل طاهر، ومحمد أبو ستيت، ونادر فوزي ابراهيم، حامد صلاح عبد الله، وزهير يحيى خير الدين، وحسام رجب، وإسلام بيومي.

وكانت الانتخابات التي أجريت في 25 مايو الماضي، شهدت فوز أعضاء بالتزكية، وعضوين بالانتخاب، ثم 4 أعضاء بالتعيين، وينتظر أن يعقد المجلس الجديد أول اجتماعاته الأسبوع المقبل برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويتم انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي.

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