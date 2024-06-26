النائب علاء عابد يطالب بوجود وزير للاقتصاد والاستثمار في الحكومة الجديدة

طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، بضرورة وجود وزير للاقتصاد ووزير للاستثمار ووزير جديد للصناعة بالحكومة الجديدة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).

وتسأل عابد كيف تكون مشكلتنا اقتصادية وقلة في العملة الاجنبية وليس لدينا وزير اقتصاد أو وزير استثمار ووزير صناعة وتجارة جديد لديه الفكر للتصنيع والتصدير.

وأضاف النائب علاء عابد ، افريقيا تستورد 450 مليار سنويا من العالم، ونصيب مصر لا يتعدي واحد % بالرغم من أننا الأقرب لهم ، ولدينا توافر في الأيدي العامله ولدينا مناخ إستثماري وإقتصادي والبنية الحتيه متوفرة لدينا وينقصنا وجود وزراء إقتصاد ، وإستثمار ، وصناعه.

وأوضح عابد ، أنه لابد أن نبدأ في الصناعة خاصة بعد عودة الأمن والأمان بفضل القوات المسلحة ورجال الشرطة والشعب المصري العظيم ، قائلا: “مصر كانت رقم واحد في التصدير لاوروبا”، مؤكدا أن الاتفاقية المعروضة على المجلس، هتدخل عمله صعبة لمصر، وتوفير فرص عمل والتجارة البينية بيننا وبين دول القارة الأفريقية.

وأعلن النائب علاء عابد موافقته علي قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).